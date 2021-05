Nicky Jam dedica mensaje de apoyo tras protestas en Colombia

Muchos artistas se han pronunciado con mensajes de solidaridad a Colombia por la crisis política que se está viviendo en el país, lo cuál se ha traducido en el escenario de violencia durante las manifestaciones de los últimos días.

De ese modo, Nicky Jam compartió un video en sus redes sociales donde expresa su completo apoyo a la población colombiana.

“Estaba buscando qué podía hacer para aportar un granito de arena en la situación de Colombia, el país que me ha dado tanto, el país que me dio la segunda oportunidad en mi carrera y me gustó”, sostuvo el cantante al inicio de su mensaje.

“Creo que es mi deber hacer lo más que pueda hacer por mi país Colombia, porque es mi país también”, agregó el artista urbano, quien vivió en el país sudamericano por diez años y donde resurgió su carrera musical.

Asimismo, el reguetonero resalto que sus declaraciones no están relacionadas a posturas políticas.

“Nada que ver con nada con la política, ni la derecha ni izquierda”, aseguró el artista cuya finalidad de su mensaje es “ser la voz de Colombia de la mejor manera”.

“Mi intención no es ofender a nadie, sino tratar de dar la mejor información más correcta y espero que se tome con esa intención. De empezar como una protesta pacífica y algo que se está haciendo por pelear por los derechos del país y los derechos humanos, se ha convertido en una catástrofe horrible y jamás pensé ver esto en mis diez años que viví allá” , explicó Nicky Jam.

Finalmente, en la descripción del video en cantante instó a que la ciudadanía se mantenga unida.

“No más división construyamos esperanza unidos en paz. Espero todo se solucione pronto. Los amo, Colombia”, se lee en la leyenda del video de Instagram.

