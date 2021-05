Natti Natasha revela cuál será el nombre de su hija

Pese a que fue en febrero cuando Natti Natasha hizo público su embarazo, la expectativa se ha mantenido a tope entre sus seguidores. Es por ello que la artista no pierde oportunidad de actualizarlos a través de sus redes sociales, tal como lo hizo esta semana cuando reveló que ya había elegido el nombre de su hija con su pareja.

La dominicana compartió fotografías del evento de revelación de sexo de su bebé junto con Raphy Pina. Foto: Instagram

“Ya Lana está; pero Raphy Pina me dijo Vida; y mi madre, Dominique, así que me dicen #TeamPinaNatti, vayan a mi story y elige”, escribió. Su anuncio provocó que diversos medios se pusieran en contacto con la intérprete de “Sin pijama” para conocer más detalles.

Precisamente, en una entrevista para el programa Estás en todas, conducido por Natalie Vértiz, confesó que, muy aparte de la ilusión que le provoca ser madre, también atravesó momentos difíciles al inicio, en especial cuando tuvo que someterse a tratamientos de fertilidad debido a que era consciente de que su salud no estaba en las condiciones más óptimas.

De igual modo, sostuvo que este proceso no habría sido llevadero sin el apoyo de su pareja, y que actualmente la situación ha mejorado por completo. “Ha sido mucho más hermoso de lo que yo me imaginaba. Él se ha dado a la tarea de que esto sea extraespecial. Con la llegada de la bebé, todo ha cambiado a mucho más positivo. He estado trabajando con mucho más amor”, contó la artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.