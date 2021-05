Natalie Vértiz se quiebra al revelar que su mamá tuvo COVID-19

Natalie Vértiz protagonizó un momento bastante conmovedor en Estás en todas, al recibir una sorpresa de su madre, Patricia González, por el Día de la Madre.

En ese instante, la conductora se quebró al revelar que su progenitora se había contagiado de la COVID-19. No pudo contener las lágrimas al expresar el miedo que sintió por la incertidumbre de cómo iba a evolucionar la enfermedad en su mamá.

“Muchos no saben, pero mi mamá hace poco salió del COVID-19 y no es algo que yo haya hablado en mis redes sociales, pero sí estuve con mucho miedo. Yo decía que todo iba estar bien, pero uno no tiene idea porque no sabe lo que puede pasar”, dijo Natalie Vértiz en Estás en todas.

Tras estos momentos de angustia, la ex reina de belleza agradeció a Dios por la salud de su madre y haber enfrentado satisfactoriamente el coronavirus. Asimismo, resaltó la gran fortaleza que posee su mamá.

“Es una mujer fuerte, que te enseña a ser fuerte, es súper difícil enseñarle eso a los hijos. Te amo mamá, gracias por siempre estar ahí, porque tú eres lo más importante de este mundo después de mis hijitos y mi familia. Agradezco que estés en mi vida y que hayas podido superar este momento tan difícil ”, señaló.

