Natalie Vértiz recibe sorpresa de Yaco Eskenazi por el Día de la Madre

Durante el programa Estás en todas, La modelo Natalie Vértiz recibió mensajes de varios integrantes de su familia por el Día de la Madre. Uno de ellos fue el de su esposo Yaco Eskenazi junto a su hijo Liam.

La conductora de televisión se emocionó hasta las lágrimas al escuchar el emotivo video grabado por el ex chico reality.

“Te amamos. Este video es para decirte que te deseamos un feliz día de la mamá. Eres la mejor y estamos agradecidos por la vida de que hayas sido tú la que me haya convertido en papá y seas la mamá de Liam. Te amamos”, se le escucha decir a Yaco Eskenazi.

En seguida, Natalie Vértiz les agradeció por siempre sorprenderla con esos detalles. “Qué lindo, cada vez que veo un nuevo saludo en televisión, la ilusión sigue ahí”, declaró.

Su mamá, Patricia González, también se sumó a la lista de familiares que la saludaron en el programa. “Estoy muy orgullosa de ti. Sigue fuerte como siempre, trabaja por tu familia y tus hijos, sigue siendo la extraordinaria madre que eres. Te amo”, expresó la progenitora de la modelo en el video.

Natalie Vértiz revela que su mamá se contagió de COVID-19

Natalie Vértiz se quebró al revelar que su mamá se contagió de COVID-19. Contó que vivió momentos difíciles al no saber cómo enfrentar esa situación.

“Muchos no saben, pero mi mamá hace poco salió del COVID-19 y no es algo que yo haya hablado en mis redes sociales, pero sí estuve con mucho miedo. Yo decía que todo iba estar bien, pero uno no tiene idea porque no sabe lo que pueda pasar”, mencionó.

