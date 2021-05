Bastti, de tiktoker a pionero del Dream R&B peruano: “Me alegra ser el único en este estilo”

A los 14, Sebastián Amaro compuso y cantó su primera canción dedicada a su madre. Seis años después, ya bautizado artísticamente como Bastti, encontró en la red social de moda, TikTok, la plataforma ideal para dar a conocer su música y talento.

Oficialmente debutó en 2019 con “Simples deseos”, y durante el 2020 lanzó nueve proyectos en Instagram, YouTube y Spotify. Sin embargo, fue con su ingreso a TikTok, en enero de este año, cuando más gente lo descubrió. Su perfil ya sobrepasa los 340.400 seguidores y reúne más de 3,6 millones de ‘me gusta’.

En entrevista con La República, el limeño Bastti explica en qué consiste su estilo musical y qué mensajes busca transmitir.

¿Cómo te defines musicalmente?

Mi estilo involucra distintos géneros. Los principales son el pop y el R&B. Con mi productor llamamos Dream R&B a lo que hacemos , porque tiene una atmosfera sentimental, pero con elementos del pop, incluso con elementos más movidos como el dancehall.

En la escena musical peruana, ¿encuentras algún referente, algún cantante que esté haciendo algo parecido a lo tuyo?

Todos tienen cierto parecido en el lado artístico, evolucionando en sus sonidos y experimentando con géneros y fusiones. Pero considero actualmente que no hay otro referente nacional con lo que yo estoy haciendo, que es combinar el R&B americano, el pop, y hacerlo en un lenguaje un poco más latino, incluso nacional, algo peruano. No encuentro alguien que esté haciendo algo parecido o lo mismo, y eso me alegra por ser el único en hacer este estilo.

El 30 de abril lanzaste “Desvelándome”. ¿Qué mensaje buscas transmitir con esta canción?

Se trata de una composición mía realizada junto a mi productor, Favio Velarde.

Su mensaje, dirigido a los jóvenes, dice que hay maneras de divertirnos, sin arriesgarnos, cuidándonos .

Es cierto que hay cierta nostalgia por esos días y noches que pasábamos despiertos hablando, bailando con nuestros mejores amigos. Todos extrañamos ese feeling, pero no es posible, porque debemos ser prudentes.

Incluso siento una gran responsabilidad de influenciar a otros jóvenes para que se cuiden ellos y sus familias.

Has tenido muy buena acogida en TikTok

Yo comencé TikTok en enero y fue una sorpresa el crecimiento exponencial y orgánico que tuve. Me sigue sorprendiendo el apoyo de los seguidores que están en la plataforma.

Sin embargo, en Instagram y YouTube la acogida es menor. ¿Por qué consideras que ocurre esto?

Yo deduzco que se debe a distintas razones. La primera es que son géneros musicales totalmente distintos. En TikTok me gusta más lo acústico, interpretaciones de baladas y canciones mías al estilo lo-fi (del inglés low fidelity).

En YouTube y el resto de plataformas hago un estilo más movido. Entonces, no necesariamente al mismo público de TikTok le va a encantar ese género.

Pero, a pesar de esto, TikTok me ha ayudado al crecimiento orgánico de plataformas como Instagram y YouTube. Yo comencé este año con menos de 1.000 seguidores en YouTube y con 2.000 en IG, y he duplicado e incluso triplicado gracias a TikTok.

¿Cómo fue tu experiencia con medios tradicionales como la radio?

Hace un tiempo mandamos unos cuantos mails para promocionar la canción en inglés “Beautiful mind”. Consideramos que era novedad porque, al ser un artista nacional, no es tan común sacar canciones en inglés . Pero no salió. Sin embargo, aunque estoy enfocado en las redes sociales, me fascina la radio.

¿Qué nuevos proyectos tienes?

Estoy preparando algo conceptual. No puedo adelantar mucho porque quiero dejar un aire de misterio y solo puedo decir que se van a unir todas mis canciones.

