Pedro Suárez Vértiz pide a candidatos propuestas contra violencia a la mujer

El músico peruano Pedro Suárez Vértiz pidió a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que incluyan en sus propuestas la lucha contra la violencia a la mujer.

A través de una publicación en Facebook, el rockero se mostró a favor de que se mejoren las medidas del Gobierno ante el incremento de feminicidios en el país.

“Quiero con urgencia, ayudar a reducir esos números de horror por feminicidios que nos acompañan todos los días en las noticias”, inicia su mensaje.

El intérprete de “Cuando pienses en volver” impulsó a sus seguidores a no ser parte la violencia de la que son víctimas muchas mujeres en el Perú.

“Tenemos que dejar bien claro el asunto: no es no y si no hay un sí claro y explícito entonces sigue siendo no. Así tengamos que reescribir leyes, eso nos hará reescribir la historia”, sostuvo el compositor.

Luego, hizo un llamado a los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular para que expresen cuáles serán las soluciones que promoverán de llegar al Gobierno frente a la lucha contra la violencia de la mujer.

“Los dos candidatos deben incluir en sus propuestas eliminar este mal endémico al que están sometidas las mujeres peruanas, y que penosamente es parte de nuestra cultura”, señaló Pedro Suárez Vértiz en su cuenta oficial de Facebook.

Pedro Suárez Vértiz

