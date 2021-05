Pamela Pardo regresa a la música como solista con dos nuevos temas

Pamela Pardo vuelve a los escenarios como solistas. La joven cantante anunció su retorno a la música con una nueva performance.

La intérprete está a punto de sacar su nuevo videoclip con la expectativa de posicionarse en la escena artística. “Voy a olvidar” y “Ojalá que no puedas” son los temas que marcarán su relanzamiento.

“Estoy muy feliz porque estoy de vuelta para mostrar mi música. No es que estuve de para ni me había retirado, pero me mantuve perfil bajo. Además, la pandemia nos golpeó a todos y ahora estoy aquí con fuerza. Pronto les anunciaré más novedades”, declaró Pamela Pardo en un comunicado.

Antes de relanzarse como solista, su carrera transcurrió por grupos como La Elite del Callao, Diosa del Ritmo, Hermanos Silva, Son del Puerto, Bella Bella, entre otras orquestas.

La joven vuelve a la música. Foto: Pamela Pardo/Instagram

