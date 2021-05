Magaly Medina niega que el ‘Cóndor’ Mendoza la haya invitado a Francia

La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció sobre las polémicas declaraciones que hizo el exfutbolista peruano Andrés ‘Cóndor’ Mendoza.

Según comentó el deportista en una entrevista para un medio local, cuando él jugaba en el club Olympique de Marsella, decidió invitar a la presentadora de Magaly TV, la firme a un viaje a Francia.

“Le mandé una invitación a Santo Pietro, una playa en Francia. A la zona ‘guau’. Le pasaron la voz, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella”, declaró el exfutbolista.

Sin embargo, Magaly Medina desmintió la versión del ‘Cóndor’ Mendoza . En la última edición de su programa, le respondió con un contundente mensaje en el que aclaró que ella no ha recibido invitaciones de ese tipo por parte de futbolistas.

“Él dice que alguna vez alquiló un yate para mí, me confundió como ‘embajadora’ y recién me entero... Es bien alucinado. En primer lugar, yo he sido la principal crítica de los futbolistas y ninguno me gusta. No aceptaría alguna invitación de un futbolista porque a mí nadie me paga los pasajes”, inició.

“Se equivocó de plano a plano, siempre he sido una mujer que me he pagado mis gustos todo el tiempo, y gracias a mi trabajo, he conseguido todo (…) no aceptaría ninguna invitación que venga de un futbolista”, sostuvo.

“La invitación yo nunca la he recibido de manera formal (…) los jugadores de futbol cree que tienen algún poder económico que les sirve para comprar a cualquiera; en mi caso, yo no tengo precio”, finalizó Magaly Medina.

