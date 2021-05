Korina Rivadeneira llora por no poder ver a Mario Hart en el Día de la Madre

Korina Rivadeneira y Mario Hart hicieron un enlace en vivo para el programa En boca de todos. Durante la transmisión, la modelo venezolana rompió en llanto al contar que continua varada en Brasil junto a su hija Lara.

La actriz lamentó no poder celebrar el Día de la Madre junto al chico reality y que este se pierda estas fechas importantes para su familia.

Hace unas semanas, ambos habían cumplido cuatro años de matrimonio, pero tampoco pudieron celebrar debido a la distancia que los separa.

Todo empezó desde el feriado de Semana Santa, cuando la pareja viajó a Brasil para disfrutar de unas vacaciones sin saber que el Gobierno peruano cerraría las fronteras ante la propagación del coronavirus.

“Me siento rara, lo extraño horrible, me da mucha pena que se pierda de Larita… No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a volver”, expresó la modelo venezolana entre lágrimas.

Contó que se encuentra acompañada de la mamá de Mario Hart en Brasil . Sin embargo, para ella no es lo mismo que pasar esa fecha especial con el piloto peruano.

“Tener a mi suegra y a Larita es tener un pedacito de Mario. Lo extraño mucho y me da muchísima pena que se pierda tantas cosas, pero espero que pueda regresar pronto (...) Nosotras estamos bien acá, pero sin él (Mario Hart) no es lo mismo”, agregó.

Por su parte, Mario Hart prometió viajar a Brasil si Korina Rivadeneira y su hija siguen imposibilitadas de regresar al Perú. ”No te pongas triste porque yo estoy seguro de que vamos a recuperar todos esos momentos. Si hasta fines de mayo ustedes no vuelven, yo me voy para allá, no te preocupes”, sostuvo.

