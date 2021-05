Jimmy Chinchay reaparece en televisión tras superar la COVID-19

Este viernes 7 de mayo, Jimmy Chinchay se conectó en una videollamada al programa En boca de todos tras superar el coronavirus. El periodista de Canal N se encontraba en su hogar luego de haber sido dado de alta en el hospital.

En conversaciones con los panelistas del magazine, el hombre de prensa reveló que aún sigue con su proceso de rehabilitación y que tomará algunos días en poder realizar actividades física.

“La COVID-19, estar en UCI, te desgasta mucho, así que estoy en ese proceso”, dijo durante el enlace.

Así también habló de su hermano, quien se encargó de hacer todo lo posible por su mejoría.

“Es una nueva oportunidad, una nueva vida. Lo que ha pasado mi hermano ha sido terrible, él era que recibía las llamadas para saber si se avanzó o no (...). Hasta que llegó el día en que le dijeron que me iban a quitar el respirador artificial”, comentó.

Jimmy Chinchay feliz por ver a su familia

Finalmente, se mostró agradecido por reencontrase con su familia y haber combatido esta enfermedad luego de pasar varios días en UCI.

“Doña Carola (su mamá) está feliz, no quiere salir en pantallas. Me dice: ‘El periodista eres tú, no yo’. Pero está feliz y yo estoy más feliz con ella. Dios me ha dado la oportunidad de poder pasar un domingo más con ella”, sentenció.

