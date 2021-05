Jennifer Aniston se vacunó contra la COVID-19: “Somos afortunados”

Jennifer Aniston se sumó a la larga lista de famosos que se vacunaron contra la COVID-19. La reconocida intérprete de 52 años compartió su experiencia desde su cuenta oficial de Instagram, donde también reflexionó sobre aquellos que aún no han recibido la dosis.

La celebridad empezó su mensaje asegurando que se siente muy bien tras ser inyectada e hizo hincapié en los afortunados que son los estadounidenses de estar en uno de los países que más personas han vacunado.

“ Totalmente vacunada y se siente tan bien. Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas COVID-19 en los EE. UU. en este momento ”, indicó.

No obstante, Jennifer Aniston también se refirió sobre la situación de muchas personas que no se han vacunado y que, probablemente, no tendrán la oportunidad de hacerlo.

“Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes... y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Pensando en quienes no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares”, finalizó.

Jennifer Aniston se vacunó contra la COVID-19. Foto: Jennifer Aniston/Instagram

¿Qué famosos se han vacunado contra la COVID-19?

Actores, cantantes y celebridades de Hollywood no lo dudaron dos veces y decidieron ser vacunados contra el coronavirus. Esto son algunos de las estrellas que ya tienen la dosis: Arnold Schwarzenegger, Steve Martin, Tony Bennett, Patrick Stewart, Harrison Ford, Billy Crystal, Jeff Goldblum, Ian McKellen, Anthony Hopkins, Ryan Reynolds, Jessica Chastain, Dolly Parton, Stephen King, Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson, Harrison Ford, Sharon Stone, Whoopi Goldberg y Jane Fonda.

Ryan Reynolds muestra el instante en que fue vacunado contra el coronavirus. Foto: Ryan Reynolds/ Instagram

