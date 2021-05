Adam Sandler, actor de Hollywood, apareció en la red de Twitter para aclarar la situación por la que un video de TikTok que lo involucraba se hizo viral hace unos días. Utilizando su cuenta oficial dio fin a la “controversia” en internet y aclaró que se fue solo por una razón: la falta de malteadas en una de las ofertas del establecimiento. Además, indicó que la camarera tuvo un trato muy “amable”.

“Para que conste, solo dejé el IHOP porque la amable mujer me dijo que el trato de todo lo que puedas comer no se aplicaba a los batidos”, escribió ante la ola de comentarios que causó el clip difundido en las redes sociales. Finalmente, dejó saber que no fue por la larga espera.

Adam Sandler aclara situación con camarera

Suceso viral

Hace unos días atrás, una joven mesera llamada Dayanna Rodas se convirtió en tendencia tras compartir un video de TikTok. En el video se la ve sorprendida al no reconocer a Adam Sandler en su centro de labores. En el video, la joven le indicaba que debía esperar como el resto de los clientes en la fila, ella comentó que lo atendió sin saber de quién se trataba.

Este hecho se unía al desenlace del video, en el que se ve al actor retirarse del establecimiento. De forma súbita, las redes interpretaron el suceso como una muestra de disconformidad ante la ausencia del trato privilegiado al que, aparentemente, podría estar acostumbrado el actor de Son como niños.