Yo soy: Mauri Stern se siente afortunado de tener a ‘Luis Fonsi’ en el set

En la edición de Yo soy del miércoles 5 de mayo, Mauri Stern quedó gratamente sorprendido con la presentación del imitador Luis Fonsi por haber estudiado al detalle al artista puertorriqueño.

El joven Freddy Armas apareció en el set con la canción “Corazón en la maleta” y recibió buenos comentarios por parte de los miembros del jurado. No obstante, fue el productor mexicano quien le dedicó las palabras más emotivas.

“Wow hermano, nada solamente te voy a halagar, porque así me siento. Estoy emocionado, contento, disfrutándote, una persona que tienen la capacidad de hacer una balada como hiciste la vez pasada, y hacer esto con tanto control, con tanto dinamismo”, dijo muy conmovido Mauri Stern.

Asimismo, el jurado de Yo soy reveló que una de las razones por las que aún se encuentra en el programa es por imitadores de la talla de ‘Luis Fonsi’-

“Hermano tú estás logrando que yo me sienta tan satisfecho en esta silla, me siento afortunado. Me das motivos y razón por la cual quedarme en esta competencia y quedarme en este bello país. ¡Qué felicidad!”, finalizó Mauri Stern.

Yo soy: ‘Luis Fonsi’ recibe saludo del cantante original

Tras su presentación con el tema “Corazón en la maleta”, Ángel López le preparó una sorpresa a Freddy Armas. Resulta que el jurado de Yo soy consiguió que Luis Fonsi le enviara una saludo a su imitador peruano.

“Un mensaje para Freddy Armas. Saludos, muchos éxitos. Me han dicho que lo estás haciendo increíble. Estoy loco por saludarte, conocerte y felicitarte. Te deseo lo mejor en lo que queda de la competencia”, expresó el artista puertorriqueño.

“Te admiro, tienes un gran significado en mi vida. Ver este saludo es con un gran objetivo logrado en mi vida de algo que yo jamás voy a olvidar. Ojalá esto quede grabado en YouTube para buscarlo y mostrárselo a mi hijo cuando esté más grandecito”, dijo Armas con la voz quebrada.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.