Tigresa del Oriente revela que votará viciado en las elecciones 2021

La Tigresa del Oriente dio a conocer que su voto en la segunda vuelta de las elecciones 2021 será viciado. A solo un mes de la próxima jornada electoral, la cantante explicó por qué decidió no favorecer a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo.

La intérprete de “Israel” aseguró que no confía en los candidatos presidenciales que representan a Fuerza Popular y Perú Libre. “Para mí, como ciudadana, ninguno de los dos candidatos me da confianza porque cada uno de ellos tiene su historia”, aseveró. “Voy a viciar mi voto porque ya estamos hartos de los corruptos”, añadió.

Sin embargo, señaló que espera que quien sea elegido para ser presidente del Perú en las elecciones 2021 se comprometa con el país para que este pueda salir adelante en medio de la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, la Tigresa del Oriente celebró que ya tiene fecha para recibir su vacuna contra la COVID-19 y pidió a los peruanos cumplir con los protocolos de bioseguridad para frenar los contagios de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.

Tigresa del Oriente firme con su carrera

A mediados de febrero de este año, la Tigresa del Oriente reafirmó que no piensa dejar su carrera como cantante. La artista, quien no cuenta con una pensión, indicó que necesita continuar laborando para poder solventar sus gastos.

“Mi trabajo artístico todavía me está sosteniendo, tengo las regalías que Apdayc nos da a los artistas, siempre me cae algo. No será tanta plata, pero algo es algo. Así me estoy manteniendo, todavía no pienso en dejar mi carrera artística, hay Tigresa para rato”, manifestó.

