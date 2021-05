Sheyla Rojas reaparece en televisión y revela por qué se quedó en México

Tras casi tres meses alejada de las pantallas de televisión, Sheyla Rojas sorprendió al conceder una entrevista para hablar de las razones por las que decidió quedarse en México y acordar que Antonio Pavón llevara al hijo que tienen en común a España.

La modelo conversó con Ethel Pozo para el programa América hoy y confesó que, tras los recurrentes ataques que recibió sobre su vida, optó por quedarse una larga temporada Guadalajara, donde tiene compromisos laborales.

“Hace mucho tiempo aprendí a que los comentarios que realmente me importan son los comentarios de mi familia, de la gente que realmente me conoce. Yo sé la labor que he tenido con mi hijo, yo lo he criado todo este tiempo, es muy amoroso, ama a sus papás”, empezó.

“Eres una mujer fuerte, mucha gente no aguantaría tanta crítica a tu vida. Sin duda, has tomado la mejor opción, porque quienes te conocen es tu familia”, comentó Ethel Pozo.

Ante esto, Sheyla Rojas señaló que no fue fácil para ella alejarse de su familia, pero lo tuvo que hacer porque no pasaba por un buen momento emocionalmente.

“No fue fácil tomar la decisión de quedarme en Guadalajara, pero anímicamente me sentía muy mal con todo lo que pasaba, no tenía fuerzas para vivir en Perú. Estuve tres días mal, internada, estuve mal, la pasé mal. Tengo que agradecer que ahora estoy tranquila”, señaló.

Las declaraciones de Sheyla Rojas preocuparon a la conductora de América hoy y le preguntó por qué estuvo internada. Ante esto, la ex chica reality explicó que se debió por todos los ataques que recibía en su contra.

“Estuve con cura de sueño por tres días, nunca había estado así (…). Me asusté, estaba lejos de mi familia de todos, no se lo deseo a nadie, la verdad . Por eso le tuve que decir a Antonio ‘anda a recoger a Antoñito’ porque yo estaba mal”, finalizó.

