Maricarmen Marín sufre lesión y se ausenta de Yo soy y Mujeres al mando

Maricarmen Marín no apareció en las últimas ediciones de Mujeres al mando, lo cual generó preocupación entre muchos de sus seguidores. Ante dicha situación, la cantante de cumbia decidió pronunciarse en sus redes sociales para explicar por qué se ausentó temporalmente del magazine y de Yo soy.

A través de una publicación en Facebook, la intérprete de “La copita” dio a conocer que sufrió una lesión y que le dieron descanso médico, por lo que estará fuera de la televisión hasta que logre recuperarse por completo.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien, es por eso que no me verán algunos días en Yo soy y Mujeres al mando”, escribió.

Maricarmen Marín también aprovechó para extender su agradecimiento a todas aquellas personas que expresaron su preocupación al enterarse de su ausencia en los programas de entretenimiento de Latina. “Gracias a mi casa, Latina, por darme todas las facilidades para recuperarme, a mis compañeros y amigos, millones de gracias”, mencionó la cantante.

Maricarmen Marín explica su ausencia en programas de Latina. Foto: Maricarmen Marín/ Facebook.

Maricarmen Marín confiesa que quería ser cantante de folklore

Ante la sorpresa de los televidentes de Mujeres al mando, Maricarmen Marín confesó que le hubiese gustado ser cantante de folklore porque admiraba mucho a las representantes de este género musical.

“Yo quería ser cantante de folclore... para mí era... ¡Wow! Cuando trabajaba de bailarina y las veía llegar con sus trajes maravillosos... yo las veía y decía ‘yo quiero también ponerme ahí'”, relató.

