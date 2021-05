Mariano Gardella: Sé que mi imitación de Jon Bon Jovi en Yo soy no es espectacular

La última temporada de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos (aún en emisión) vivió una crisis cuando a mediados de abril Mike Bravo el imitador de Marilyn Manson, anunció su retiro.

La producción solucionó el impasse llamando al escenario a uno de los participantes más reconocidos, Mariano Gardella, ‘Jon Bon Jovi’, quien, a pesar del apuro, aceptó el reto sin dudarlo. En entrevista con La República, el cantante argentino devela su opinión sobre el programa, el jurado y las críticas recibidas a su performance.

Entraste en reemplazo de Mike Bravo ‘Marilyn Manson’ ¿Cómo te sentiste?

Fue un poco sorpresivo, yo estaba en otra cosa y de repente me llama la producción. Se había ido Mike Bravo, obviamente resultó un desafío porque es raro que un competidor abandone la competencia a la mitad de la temporada.

Te tocó entrar y hacer dúo con Gaona

Yo hace tiempo había sacado una canción con Gaona, por lo que me resultó un poco más fácil trabajar con él, porque ya lo conocía. Pero no es lo mismo competir con dúos que ya vienen cuajados. Es más difícil entrar a la mitad y encajar.

Pero ya tenías experiencia imitando a Jon Bon Jovi

Te soy sincero, mi intención no es ser imitador . Nunca fue ser imitador. Yo sé que mi voz no es idéntica, pero puedo imitarlo un poco. Es complicado el tema de actuar y poner la voz. Porque no es lo mismo estar en tu estudio tranquilo, que, frente a la cámara, en televisión y con un jurado.

La idea es utilizar la plataforma de Yo soy para que escuchen mis temas. Mientras estoy en el programa, sigo promocionando mis canciones. Tengo una banda que se llama GLAMMERS que hacemos covers y los compartimos en Instagram y en mi canal de YouTube

¿Estás preparando un nuevo tema?

Sí, justo la canción que viene es una balada. Generalmente yo hago temas indie, rock-pop. Yo grabo todos los instrumentos, la batería, el piano. Trabajo con un guitarrista, pero todo lo demás lo produzco yo. La canción que viene va a ser piano y voz. Nada más. Es una canción bien sentida. La estoy terminando entre esta semana y la otra.

¿Te animarías a presentarte en Yo soy Chile?

No, jamás, desde que empecé en la tele me di cuenta de que es muy difícil estar frente a las cámaras.

Después de tener esta experiencia, soy consciente de que mi imitación no es espectacular. Quizás una o dos presentaciones las haría bien. Pero cuando no tienes el personaje tan logrado, es difícil sostener una competencia entera. No creo que esté para ir a ningún lado.

Michelle Soifer está como jurado en Yo Soy ¿Qué opinión tenías de ella?

Te soy sincero, no sabía que tuviera canciones. Sabía que se había lanzado como cantante, pero no escuché mucho. La conocía de los realitys.

¿Y ahora? ¿Ya la escuchaste?

Ahora sí. La escuché un poco y no me parece mal, me parece buena, aparte está trabajando con un buen productor.

Varios ex participantes de Yo soy han salido a quejarse del programa ¿Qué opinas de eso?

Totalmente desubicados. Primero quiero aclarar que cada uno tiene su experiencia y puede decir que piensa. Pero me parece que cuando uno tiene la suerte de estar en un programa como este, una plataforma que te hace más conocido, te eleva como artista; siempre debes rescatar las cosas positivas

Escuché que se quejaban porque tienen preferencia por uno, que otro desafina por acá y lo hacen pasar. Pero Yo soy no es solamente el que más desafina, es el que más llega a la gente , quien más transmite y es un montón de cosas.

No estoy diciendo que no deban criticar al programa. Si está bien marcar falencias. Pero las críticas que escuche me parecen que no tienen nada que ver, muy desubicadas . No me parecen ciertas. No hablo de todas, hablo de algunas.

¿Y las críticas que hace el jurado?

No me afecta porque yo digo: Tienen razón. Me pueden incomodar, pero no me afectan.

¿Y la última crítica que te hizo Ángel López?

El tema de Ángel en particular, lo que me hace un poco de ruido es que él dice de frente que no encuentra la imitación, cuando por ejemplo Tony Succar que es un músico capo, Mauri Stern, Katia Palma, y el mismo Ricardo Morán en la primera temporada, a todos le gustaba la imitación, el color de voz. No digo que sea igual. Nadie me dijo: “Sos Bon Jovi”. Es muy difícil lograr eso .

Pero todo el mundo encontró la imitación de Bon Jovi. Y a mí me incomoda un poco que Ángel piense que no encuentre la imitación.

Lo que pasa es que él tiene la idea de un Bon Jovi en vivo, ahí la voz es más finita a cuando graba el disco. En este, la voz es más ronca, más parecida a la mía. Yo imito al que se escucha en la radio, en el disco. No en vivo. Eso a lo mejor lo confunde un poco.

Además, por algo llegué a la final. Si no me pareciera en nada, no hubiese llegado a la final de Yo soy . Por lo demás todas las críticas son bienvenidas.

