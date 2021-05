Magaly sobre comentarios de Paco Bazán: “Nadie nos está imponiendo”

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Paco Bazán por haber cuestionado el uso de las mascarillas contra la COVID-19. Durante la transmisión de Magaly TV, la firme, la conductora expresó su rechazo a las declaraciones que emitió su colega en El Deportivo.

“Yo creo que se desubicó totalmente... (Las opiniones de Bazán) nada tiene que ver con las medidas de salubridad que estamos intentando cumplir todos en nuestro país, nos guste o no nos guste. Acá nadie nos está imponiendo una cuestión autoritaria”, aseveró.

Asimismo, la presentadora desmintió a su colega, quien, según ella, afirmó que el polémico video de sus comentarios sobre la pandemia estuvo editado. “Él intentó arreglar esto con un video que viene circulando en redes, donde dice que el clip (donde se pronuncia sobre el uso de mascarilla) que se hizo viral está editado, cortado y manipulado. Eso es una mentira”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina se pronunció sobre la sanción de ATV a Paco Bazán y le recomendó a este dedicarse solo a opinar de fútbol.

“Lo mandaron a su casa porque esos comentarios el canal los rechaza... Esto no es parte de la política de nuestro canal. Paco ahí tenía una opinión sobre alguna conspiración, pero este no era el foro adecuado y no era el momento de expresarlo. Consejo de pata, solo habla de fútbol Paco”, sentenció.

ATV suspende a Paco Bazán por comentarios sobre pandemia

A través de un comunicado oficial, el grupo ATV suspendió a Paco Bazán por sus comentarios sobre la pandemia. El canal decidió que El Deportivo, programa que conduce el periodista, no saldría al aire el 6 de mayo.

“El Grupo ATV rechaza los comentarios vertidos, a título personal, por Paco Bazán el día de ayer en El Deportivo. Somos una empresa muy respetuosa de las normas sanitarias y, en ese sentido, seguiremos promoviendo el uso responsable de la mascarilla, el distanciamiento social y el NO a las reuniones grupales”, señala el anuncio.

Paco Bazán

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.