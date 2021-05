La Uchulú se vuelve tendencia de YouTube con video de “Pobre pero pituca”

La Uchulú consiguió un nuevo logro en su naciente carrera artística. El influencer debutó como cantante días atrás al presentar su primera canción “Pobre pero pituca” en el set de América Televisión y ahora el video del tema ha logrado convertirse en una de las tendencias de YouTube.

Esaú Reátegui, quien interpreta al popular personaje, compartió capturas que muestran el éxito que ha tenido su producción musical en la plataforma de streaming.

El ‘video lyric’ del single se estrenó el pasado 5 de mayo y en menos de 24 horas ha acumulado más de 80.000 reproducciones , alcanzando así ubicarse en el puesto número 13 del listado de la red social.

Los comentarios que dejaron los usuarios de YouTube no se hicieron esperar, sumando casi 2.000 mensajes. Los seguidores de La Uchulú la felicitaron por esta nueva etapa de su reciente trayectoria y le sugirieron lanzar más temas.

“Felicidades por tu canción, la amé”, “A este paso serás una de las youtubers más populares del Perú” y “Nos encantó”, son algunas de las opiniones.

La Uchulú agradece a sus fans tras conseguir trabajo en TV

Esaú Reátegui, popular influencer cómico, dedicó un mensaje a sus fanáticos de Instagram luego de haber concretado su ingreso al elenco de El reventonazo de la Chola. El intérprete de La Uchulú no dudó en agradecer a sus fans por apoyarlo a expandir su carrera en televisión.

“Hago este video para agradecerles por todo el apoyo, cariño y amor que siempre me dan. Todo esto no sería realidad si no fuera por ustedes. Estoy feliz y contento por estas oportunidades, porque tengo el apoyo de mi mamá, de mis amigos y también de Ernesto Pimentel, que me ha dado la oportunidad de poder mostrar mi talento en la televisión”, expresó en el clip.

