Flavia Laos responde a las críticas tras mostrar su rostro sin maquillaje

Flavia Laos utilizó sus historias de Instagram hace unos días para mostrarle a sus seguidores cómo luce su rostro sin maquillaje. La modelo y actriz se sumó al challenge que han compartido otras influencers al postear sus rasgos faciales al natural.

Lo que pensó que seria un momento divertido entre las personas que la siguen en redes sociales, se convirtió en un vertedero de críticas respecto a su aspecto físico.

“Decidí, como siempre hago, leer los comentarios. He visto muchísimos lindos, y muchísimos un poco hirientes también”, relató Laos en un video.

La modelo contó que recibió comentarios en la que la llaman “fea” y que “no vale nada sin maquillaje”. Ella aseguró que este tipo de críticas no le molestan pues está segura de que su real valor no reside en lo exterior.

“Para mí una persona no vale por cómo se vea, sino por lo que tiene dentro. A mí no me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa, si piensan que soy fea, o si piensan que no valgan nada”, resaltó la protagonista de Ven, baila, quinceañera.

Laos terminó su video no sin antes aconsejar a quienes más la han atacado que reconsideren su forma de expresarse porque pueden herir a otras personas.

“Sí quiero que sean consientes de que hay muchas chicas a las cuales esas críticas sí pueden afectarlas bastante. Entonces, tengan mucho cuidado en la forma cómo dicen las cosas, no juzguen a alguien por su apariencia física, es lo más importante, porque tú nunca sabes qué puede estar pasando en la cabeza de esa persona”, finalizó la exchica reality.