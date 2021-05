David Bisbal: “Musicalmente me considero latino”

En su canal de YouTube el tema ‘Vuelve, vuelve’, que grabó con la estrella mexicana Danna Paola, tiene más de 10 millones de reproducciones. David Bisbal ha definido la canción como “ese abrazo que todos necesitamos”.

El español sigue promocionando dicha entrega en esta parte del continente y el martes sostuvo una conferencia vía Zoom, con la prensa peruana , en la que habló de todo un poco.

“Me he manejado bien con la tecnología en todo este tiempo de confinamiento, claro, quizás esa ha sido la parte más fácil de todo esto, pero lo difícil ha sido no ver a mis compañeros y ver que todas las áreas donde ellos laboraban estaban paralizadas: sonido, técnicos, iluminación, merchandising, transporte. Ellos han sido muy golpeados, pero vamos a decirlo, el golpe ha sido en todos los sectores y se ha sufrido. ¿Qué hemos tenido que hacer? Buscar soluciones en medio de tantas dificultades, y los resultados se están viendo. Extrañamos a muchos compañeros, y hemos tenido que aprender a ser expertos en esos trabajos que normalmente no habíamos valorado, tal vez”.

A nivel familiar señala que ha disfrutado todo este tiempo , pese a todo lo que ha significado la pandemia. “Me dije ‘esto se va a alargar y quizás no tendré otra oportunidad de estar tanto tiempo en casa y decidí reducir la velocidad para disfrutar de mi familia, que es lo más importante”.

Por otro lado, Bisbal reconoce que sus éxitos iniciales de gran pegada en Latinoamérica fueron el trampolín para que sonara en su país, España. “Todo lo que empezaba a hacer en Latinoamérica y llegaba a España hacía que se preguntaran por mí. Musicalmente siempre me he considerado un artista latino, mi música es latina, por supuesto que soy latino de esta parte , pero Latinoamérica forma parte importante de mi música, de mi influencia”.

Sobre su experiencia con Danna Paola, que tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram (Bisbal tiene 4 millones), señala que es una chica muy bromista, “pero al trabajar se pone automáticamente en modo trabajo y es muy disciplinada, se concentra en lanzar ideas a nivel melódico, a nivel de interpretación. Me ha gustado mucho que, aunque consiguió un éxito muy potente en su serie (‘Élite’), ella le hace caso a su corazón y le está dando prioridad a la música . Me ha gustado muchísimo conocerla. Hemos hablado mucho de nuestra actuación en el videoclip, donde la verdad me la pasé muy bien”.

