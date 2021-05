Daniel Lazo anuncia que su padre venció a la COVID-19: Lo peor ya ha pasado

Tras vivir un mes de angustia por la salud de su padre, Daniel Lazo recurrió a sus redes sociales para dar una buena noticia a todos los seguidores que lo acompañaron y se solidarizaron con él ante la situación que estuvo atravesando.

A través de sus cuentas de Facebook e Instagram, el reconocido cantante peruano anunció que finalmente el hombre que le dio la vida venció a la COVID-19, tras permanecer 31 días internado en un hospital de Ayacucho.

Daniel Lazo compartió un extenso mensaje de agradecimiento a todos los que vieron la forma de ayudarlo y, también, al cuerpo médico que auxilió a su progenitor. El escrito estuvo acompañado de una foto de su padre con los doctores.

“Hace unos días mi padre volvió a casa, fueron 31 días en que mi familia conoció miedos que espero no ronden nuestra casa nuevamente, hace 30 días miles de ustedes levantaron las manos al cielo por un milagro para un hombre que no conocían, pidiendo por su vida, y por todos los que estaban en la misma situación. En ese momento me consideré afortunado por tenerlos cerca, porque a pesar de ser un cantor, todo este tiempo ustedes fueron mi voz, mi pequeño milagro, mi fuerza y la de mi familia”, empezó.

Asimismo, Daniel Lazo contó que aún queda un gran camino de recuperación para su padre, pero tiene fe en que saldrá adelante.

“Recién hoy me animo a escribirles, porque lo peor ya ha pasado. Mi padre venció a la COVID-19 y, aunque aún nos quedan meses de esfuerzo, también nos ha llenado una nueva fe y parte de ella es por ustedes . Quiero agradecerles a todos las palabras y los gestos que tuvieron con él, aun sin conocerlo. Agradezco infinitamente sus oraciones, porque, aunque yo estuve peleado con Dios por mucho tiempo, ahora siento que puedo entregarme a él nuevamente, no porque haya obrado un milagro con mi papá, que hoy seguramente despertó sonriendo porque tuvo a mi madre a su lado nuevamente, lo hago porque a través de ustedes yo he recuperado algo que se había quebrado y me condujo por mucho tiempo por lugares tristes”, añadió.

Papá de Daniel Lazo venció a la COVID-19. Foto: Daniel Lazo/Instagram

