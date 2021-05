Yo soy: Ángel López sorprende a imitador de Luis Fonsi con saludo del original

Un emocionante momento se vivió esta noche en Yo soy cuando uno de los participante recibió una grata sorpresa del artista al que imita.

Freddy Armas, imitador de Luis Fonsi, deslumbró en el escenario con una espectacular presentación en la que interpretó el tema “Corazón en la maleta”, con el que boquiabiertos a todos los miembros del jurado.

Sin embargo, las felicitaciones que recibió al finalizar su show no fueron las que provocaron las lágrimas del concursante, pues Ángel López sorprendió al imitador con un saludo del cantante boricua.

En los últimos minutos del programa, el ‘Luis Fonsi’ de Yo soy escuchó unas palabras de su ídolo, quien ha quedado admirado con su imitación y le expresó sus mejores deseos para el concurso.

“Un mensaje para Freddy Armas. Saludos, muchos éxitos. Me han dicho que lo estás haciendo increíble. Estoy loco por saludarte, conocerte y felicitarte. Te deseo lo mejor en lo que queda de la competencia ”, expresó Luis Fonsi.

Tras este saludo, el imitador no pudo contener las lágrimas. “Cuando Luis te vio y yo le enseñé un pedacito de lo que tú has hecho, él no titubeó, no lo pensó dos veces”, contó Ángel López.

“Te admiro, tienes un gran significado en mi vida. Ver este saludo es con un gran objetivo logrado en mi vida de algo que yo jamás voy a olvidar. Ojalá esto quede grabado en YouTube para buscarlo y mostrárselo a mi hijo cuando esté más grandecito”, sostuvo con la voz quebrada.

“Te voy a representar bien, hermano. Esto va a ser un motivo muchísimo más grande para mejorar”, agregó el imitador.

