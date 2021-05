Tony Succar anuncia fecha de estreno de su especial musical Más de mí

¡Se acabó la espera! Tony Succar anunció la fecha del estreno de Más de mí, un especial musical que cuenta cómo fue el camino que recorrió el artista: desde que era un músico independiente hasta convertirse en el flamante ganador del Grammy Latino.

En sus redes sociales, informó que el 20 de mayo será el lanzamiento de esta producción.

“‘ Más de mí' film, un especial de 90 minutos. Una historia orgánica, real, con mucha música y esfuerzo . Los invito al estreno mundial el 20 de mayo”, expresó en su publicación de Instagram.

Dirigida y producida por Tony Succar, esta producción se realizó durante dos años. Asimismo, contó con la participación de artistas como Gian Marco, Ángel López, Isaac Delgado, Alexander Abreu, Obie Bermúdez y más de 80 músicos que trabajaron en el disco del mismo nombre. Fue grabado en Miami (USA), Lima (Perú) y La Habana (Cuba). Además, incluyó versiones latinas de los temas de Michael Jackson “P.Y.T.” y “She’s out of my life”.

Además, en paralelo a este estreno, Tony Succar informó sobre el lanzamiento de Más de mí en vivo, disco grabado durante los increíbles conciertos ofrecidos en el Gran Teatro Nacional de Lima, los cuales se llevaron a cabo en febrero del 2019. Este trabajo estará disponible desde el 21 de mayo en todas las plataformas musicales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.