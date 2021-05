Nicola Porcella revela que su papá superó a la COVID-19: Una batalla difícil

Nicola Porcella, quien acaba de estrenar su programa El show de los sábados, anunció que luego de varias semanas su padre logró vencer a la COVID-19. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de Esto es guerra celebró la recuperación de su progenitor y dio a conocer que éste ya se encuentra en su hogar.

Porcella también aprovechó esta ocasión para agradecer a todas aquellas personas que le hicieron llegar alentadores mensajes durante el tiempo en que su papá batalló contra el coronavirus en UCI.

“Mi papá venció a la COVID-19. Fue una batalla difícil, pero lo logramos juntos como familia. Gracias a todos por sus buenos deseos, por sus oraciones, siempre nos dieron muchas fuerzas y esperanzas. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das como familia, la vamos a aprovechar al máximo”, escribió.

Nicola Porcella junto a su padre en su hogar. Foto: Nicola Porcella/ Instagram

Junto a dicha publicación en Instagram, Nicola Porcella compartió una fotografía en la que aparece su padre descansando en cama, acompañado por los demás integrantes de su familia.

Nicola Porcella indignado con Diego Zurek por asistir a fiestas COVID-19

Días atrás, al ser abordado por las cámaras de Amor y fuego, Nicola Porcella lanzó un duro comentario contra Diego Zurek por haber asistido a fiestas COVID-19, ya que minimizaba la cantidad de muertes y contagios ocasionados por el SARS-CoV-2.

“No puedo creer que no entiendan que la COVID-19 no solamente te ataca a ti, es una enfermedad muy contagiosa. Y claro, él dice: ‘Yo lo puedo pasar’, pero yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado”, aseveró el ex chico reality.

