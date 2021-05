Cristian Rivero ocupa un lugar privilegiado en el corazón de la audiencia peruana que sigue Yo soy, programa en el cual viene laborando desde hace varios años y en el que dice sentirse muy feliz.

No obstante, el presentador causó preocupación cuando, en la emisión del 19 de abril, reveló ante cámaras que su madre, Elizabeth Schoster, se encontraba hospitalizada.

En entrevista con La República, la figura de Latina habla sobre la recuperación de su familiar.

“Acaba de salir del hospital. Hoy [martes 4] fue dada de alta. Tenía COVID-19. Estuvo casi un mes en el hospital”, explica.

La experiencia cercana con el coronavirus lleva a Cristian Rivero a reflexionar sobre lo impredecible de la enfermedad a pesar de todos los cuidados y medidas que se aplican.

“Es un virus que se cuela y a veces no sabes por dónde. En el caso de mis papás, siempre se han cuidado. No han salido y de un momento a otro cayó mi papá, mi hermana, mi mamá. Y no supimos qué hacer. No supimos por dónde entró o cuál fue la fuente de contagio”, cuenta. “Es rara la conducta que tiene este virus”.

En ese marco, el presentador de Yo soy hace énfasis en la importancia de la gestión de las vacunas.

“Lo único que nos puede dar realmente tranquilidad es acelerar el proceso de vacunación. Mientras la vacunación siga así de lenta, creo que la mortalidad va a seguir”. Exhorta: “No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose”.

También, reconoce que de ser necesario, viajaría a EE.UU. para vacunar a su familia contra la COVID-19.

“Sí, está dentro de mis planes”, afirma, para luego precisar: “Primero, estoy preocupado porque mis padres consigan la vacuna. Ellos tienen sesenta y tantos, así que asumo que en un mes probablemente ya les toque vacunarse. Espero que sea así”, aduce.

En ese sentido, apunta: “[Pero], si esto va a demorar, por protección podría pensar en llevar a mis padres afuera. Primero son ellos”.

Cavilando sobre la inmunidad contra el coronavirus, Cristian Rivero revela que él y su pareja, la actriz Gianella Neyra, y sus dos hijos, también estuvieron infectados. “Mi familia ya tuvo COVID-19. Yo, mi esposa, mis hijos. Mi familia nuclear ya lo tuvo. Entonces, tenemos nosotros nuestros anticuerpos. Igual nos seguimos cuidando, sin duda”.

Rivero es enfático al señalar que lo importante es lograr que las personas se vacunen no importa dónde.

“Yo soy partidario de que la gente que tenga la posibilidad de vacunarse, que lo haga, ya que eso va a ayudar a cuidar su entorno familiar y laboral. Una vacuna que un peruano se pueda poner en el extranjero, porque tiene las condiciones de hacerlo, es una vacuna más que va a llegar al Perú para una persona que realmente no ha tenido la posibilidad”, dice.

“Mientras más peruanos se vacunen a través del Estado, de forma privada o viajando, va a sumar. Lo importante es que la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible se pueda vacunar”, precisa.

Finalmente, Cristian Rivero no duda en afirmar: “Yo soy provacuna”. Además, alienta a sus seguidores: “Si tienes la posibilidad, viaja y vacúnate.”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.