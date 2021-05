Christian Domínguez niega haber sido suspendido de América hoy

Christian Domínguez, quien según Janet Barboza había sido suspendido de América hoy, reapareció este miércoles 5 de mayo en el magazine de América TV. Con gran entusiasmo, el cantante ingresó al set, saludó a sus compañeros y aclaró que la producción jamás lo sancionó.

El líder de la Gran Orquesta Internacional contó que se alarmó cuando se enteró que la ‘Reina de las Movidas’ manifestó que él no estaría presente en el programa durante diez días por supuestamente haberle faltado el respeto, aunque después descubrió la verdad.

“Estaba preocupado porque estaba viendo las noticias, me llamaron y (le dijeron) ‘Te han suspendido’, y yo ‘¿quién?’ llamé al gerente... me asusté, pero después me di cuenta que todo fue una broma”, señaló.

Janet Barboza se mostró sorprendida por la presencia de Christian Domínguez en América hoy y no dudó en reclamarle a la producción por ello. “A mí el productor me dijo que una semana iba a estar suspendido y no sé qué hace acá”, aseveró.

Luego, los conductores de América hoy, junto a sus demás compañeros, continuaron con las bromas y le dieron el pase a Josimar, su primer invitado.

‘Giselo’ bromea sobre Christian Domínguez en América hoy

El 29 de abril, Edson Dávila, más conocido como ’Giselo’, reveló que firmó contrato con América hoy, por lo que ahora ya es colaborador oficial. Además, se animó a bromear sobre la presencia de Christian Domínguez en el programa.

“Buenos días, ‘cuchurrumiquinas’, (estoy) feliz, música DJ Red... Yo estoy más contento porque por fin ya fue Christian Domíguez”, comentó sarcásticamente.

