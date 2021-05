Los cantantes de cumbia Christian Domínguez y Ángelo Fukuy se reencontraron en el set del programa El artista del año, pero no se saludaron cordialmente.

Ambos artistas explicaron el motivo de ese percance que fue evidenciado por América hoy. Según comentó Ángelo Fukuy, quien ahora es líder de su propia orquesta Zona Libre, no mantiene una rivalidad con su excompañero.

“No tengo ningún problema. Si me lo cruzo le voy a saludar”, declaró el intérprete. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a hablar con Christian Domínguez.

Sin embargo, el conductor de América TV aclaró que ya no comparte una amistad con él, motivo por el cual le negó el saludo a Ángelo Fukuy y descartó un posible acercamiento.

“Él sabe que no se me puede acercar a saludar porque ya no somos amigos. Yo siempre he sido frontal y lo digo, yo no soy hipócrita, lo he dicho muchas veces”, explicó el cantante de la Gran Orquesta Internacional.

En seguida, su compañera de conducción, Janet Barboza, le recordó que saludar es una muestra de respeto. “El saludo no se le debe negar a nadie, es un acto de cortesía”, mencionó.

“Es verdad, el saludo no se le quita a nadie, pero las personas tienen que saber que no se puede acercar, o sea, tú no tienes por qué ir a saludarte con alguien que sabes que no debes acercarte porque no hay una cercanía. Es como que burlarse de mí (que lo salude)”, respondió Christian Domínguez.

