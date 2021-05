Belinda sobre tragedia en México: Vergüenza que algunos no tengan empatía

Belinda se mostró muy afectada por el colapso del metro de México ocurrido el lunes 3 de mayo, y que hasta el momento ha dejado como saldo 25 personas muertas y otras 79 heridas.

A través de sus redes sociales, la reconocida artista envió un conmovedor mensaje para todos aquellos que están sufriendo por esta tragedia.

“ Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de metro de la línea12 . Todos enviemos nuestras oraciones por la recuperación de los heridos”, sostuvo la famosa.

Belinda lamenta tragedia en México. Foto: Belinda/Facebook

No obstante, Belinda envío un mensaje en su misma publicación para dirigirse a aquellas personas que se burlaron de su mensaje y lanzaron frases poco empáticas hacia los deudos por el accidente.

“Les voy a escribir esto aquí porque cuando les respondo se arrepienten y borran el comentario: Qué triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para las personas que tenemos fe son muy importantes las oraciones, qué vergüenza que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones, me da mucha pena ver sus reacciones de ‘me divierte’ o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa; esto no es divertido y no es solo publicar por publicar, es para manifestar apoyo y cada persona lo hace de acuerdo a su personalidad dejando a un lado la negatividad y burla que tanto abunda en redes sociales”, escribió la cantante Belinda.

Belinda condena las burlas ante el accidente en México. Foto: Belinda/Facebook

