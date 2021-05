Mario Hart da bienvenida a Alejandra Baigorria a equipo de ‘combatientes’

En el último programa de Esto es guerra, Alejandra Baigorria se mostró indignada por volver al equipo de los ‘combatientes’ tras decisión de Yako Eskenazi. Ante la elección de su nuevo equipo, Mario Hart le dedicó un emotivo mensaje como bienvenida.

El líder del equipo de los ‘combatientes’ le dijo: “Bienvenida, Alejandra, si nos tocaba decidir a nosotros, íbamos a votar para que tú pases a los ‘combatientes’. Tu tiempo en los ‘guerreros’ terminó, tú perteneces a Combate, eres de Combate y naciste en Combate. Tu mejor versión y tu 100% lo vas alcanzar nuevamente aquí con el apoyo de todos y de tu capitán”.

Al finalizar su mensaje, Yako se acercó a Alejandra y le dijo: “Yo voy a seguir siendo siempre tu capitán”. Asimismo, el esposo de Natalie Vértiz eligió a Melissa Loza, por lo que la popular ‘Gringa de Gamarra’ se vio obligada a regresar a los ‘combatientes’ y dijo sentirse traicionada.

Ella sostuvo con lagrimas en sus ojos: “No quiero que malinterpreten mis lágrimas, sino quiero explicar por qué (está llorando). No es que yo no quiera estar en los ‘combatientes’, no quiero que sientan eso, al contrario, ahora voy a hacer una promesa como la hice antes”. También expresó sentirse dolida ante la decisión del ‘Capitán Histórico’, pero que hará todo lo posible para lograr la victoria al lado de su nuevo equipo.