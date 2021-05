Janet Barboza: “He suspendido al señor Christian Domínguez durante 10 días”

Janet Barboza reveló que no le gustó la actitud que Christian Domínguez tuvo contra ella durante la última emisión en vivo de América Hoy. Ambos protagonizaron un tenso momento luego de que la conductora criticara la presentación de Pamela Franco en El artista del año.

Un día después de la acalorada discusión, Barboza comunicó que había logrado la suspensión de Christian del programa luego de su comportamiento y ataques contra ella. “Esto es importante decirlo, porque acá en el programa no se permite ningún tipo de falta de respeto”, comenzó diciendo la conductora.

“Quiero decir que he suspendido al señor Christian Domínguez durante 10 días porque su comportamiento de ayer no me gustó”, señaló ante las cámaras.

Inmediatamente después, anunció a quien, al parecer, sería el reemplazo del cantante. “He convocado a alguien que realmente tiene talento(…). He traído a una conductora, cantante, actriz, humorista. Se suma al elenco de América hoy una verdadera artista. Bye, bye, Christian”, expresó Barboza mientras le daba pase al personaje de María Victoria Santana, La Pánfila.

La molestia de la conductora se debe a que Domínguez la tildó de ignorante y de parcial. “En este país pasa mucho eso, que la persona ignorante opina”, fue uno de los comentarios que el cumbiambero emitió contra Barboza, lo cual generó diferentes reacciones entre los demás conductores del programa.

Por su parte, Janet también criticó a Christian por su falta de objetividad, ya que aseguraba que su comportamiento se debía a las críticas que estaba dirigiendo a su pareja. “La idea es que acá estés como conductor objetivo, como panelista imparcial y no como fan enamorado”, criticó la presentadora.

