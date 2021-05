Imitadores de Yo soy kids volverán para nueva temporada de Grandes batallas

¡Están de regreso! Los pequeños imitadores que deslumbraron en Yo soy Kids, volverán al programa pero esta vez, se enfrentarán en las grandes batallas de la competencia.

Han pasado varios años desde que aquellos niños encantaron en el escenario del programa de Latina, sin embargo, esta generación de concursantes regresaran a retar y disputar el título del mejor imitador.

“Nos emocionaron con su talento y se robaron el corazón de todos los peruanos. Unos años después, vuelven al escenario para demostrarnos que la calidad no se pierde. Muy pronto, la nueva generación de imitadores de Yo soy regresa para enfrentarse, uno a uno, en alucinantes batallas . El sueño es ser el mejor. Nueva generación, nuevas batallas”, se menciona en el video de la promoción del programa.

En este anuncio aparecen los imitadores que destacaron en Yo soy Kids como: ‘José José', ‘Christina Aguilera’, ‘Amanda Miguel’, ‘Laura Pausini’, entre otros.

Por otro lado, en la reciente edición de Yo soy, grandes famosos, ‘Adele’ y Susan Prieto fueron eliminadas de la competencia, tras interpretar “Seft fire to the rain”. Si bien deleitaron con una gran presentación, no obtuvieron el respaldo del público.

Las artistas batallaron contra Amy Gutiérrez y ‘Yuri’, quienes entonaron sobre el escenario una versión de “El triste”. Su performance se llevó los aplausos del jurado.

