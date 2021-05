Emilia Drago: “Me cuesta publicar cosas que tengan que ver con mi peso o mi cuerpo”

Emilia Drago regresa con una segunda temporada de su divertido unipersonal Llámame mamá, para conmemorar el Día de la Madre.

En entrevista con La República, la reconocida actriz peruana habla sobre la dura labor de las mujeres con hijos en tiempos de pandemia y de los cambios que sufre el cuerpo de una mujer tras dar a luz. Asimismo, la intérprete, quien tiene dos niñas, señaló la importancia de mostrarse real en las redes sociales.

-¿Por qué te animaste a hacer una segunda temporada de Llámame mamá?

El año pasado tuvimos muy buena respuesta del público y a las mamás les encantó, pero no solo a ellos, sino a amigos que no son papás y mamás, pero sintieron mucha conexión. En la obra, más allá de mis experiencias contadas a manera de humor, también hablo de la maternidad, entonces termina siendo un homenaje hacia la madre, hacia todo este trabajo. Cuando somos grandes damos por sentadas las cosas, pero no es así, el trabajo que hace la mamá es grande.

-¿Para ti que tan importante es el entretenimiento en estas épocas?

Todo el lado cultural es la última rueda del coche para el Gobierno, el entretenimiento hace que las personas estén vivas, que la gente se identifique, se conmueva, entretenga, divierta. Es muy importante el rol que cumplen los artistas, si el Gobierno no nos está dando permiso para hacer muchas cosas, nosotros generemos ciertos espacios como los virtuales. Estos espacios son necesarios en la vida de todas las personas y creo que de alguna manera estamos sobreviviendo a eso.

-¿Qué es lo nuevo que se verá en la segunda temporada de Llámame mamá?

Es la misma obra, pero tiene un plus porque va acompañada en el tiempo que estoy, Lara, mi hija, tenía tres meses (en la primera temporada), ahora tiene casi un año. Hay una sorpresa al final del unipersonal en donde muestro un poco de mi casa, mis hijas. No es el mismo show, está renovado.

-Entonces en esta obra vas a exponer un poco a tu familia, algo que no sucede en las redes

Yo en las redes sociales me expongo bastante, a mis hijos no porque son menores de edad y hay un respeto, no me gusta la sobre exposición, pero creo que este unipersonal es tan íntimo. Yo decidí compartir un poco más de este espacio mío, tal vez un poco más de lo que ven en mis redes, porque siento que esto es algo especial en mi vida.

-En redes sociales, la mayoría trata de mostrar una realidad perfecta

Yo trato de ser lo más sincera posible tanto en las redes sociales como en cualquier lugar. Creo que uno también tiene que ser honesto con su público y mostrar un poco la realidad. En las redes solo muestran las cosas lindas, lo regio y eres feliz siempre, y no es tanto así ¿no? Yo siempre trato de mantener el equilibrio y mostrar el lado real .

-¿Te ha costado mostrarte en redes sociales tal y como eres?

Sí, me ha costado bastante, y cada vez que voy a publicar una cosa que tenga que ver con mi peso o mi cuerpo siempre me cuesta un montón. Muchas veces dejo de hacerlo también por miedo, y otras veces me atrevo a compartir. Me he metido en problemas por mostrar cómo es una barriga con estrías, las personas se han molestado. Yo creo que la tendencia está ahora a mostrar la vida real, no ponerles tantos filtros a las cosas, y estoy por ese camino, pero de que cuesta, me cuesta. Sin embargo, he recibido ese feedback de todas las personas que se sienten identificados, que me agradecen, sobre todo las chicas, quienes sienten que no están solas, que no son las únicas que tienen celulitis, un rollito. Es necesario nosotros como artistas y personajes públicos tomemos esa decisión también, sucede que muchas personas tienen inseguridades por culpa de las redes sociales porque siempre ven cosas perfectas, al final tú te terminas sintiendo que tu vida es miserable. Hay grandes influencers mamás de otros países que dan a luz y al día siguiente están regias en la cama del hospital pintadas (risas). Nada que ver, esa no es la vida real.

-Ya que se acerca el Día de la Madre y estamos viviendo momento complicados, ¿Qué les dirías a aquellas mamás que están atravesando alguna crisis?

Tener a un hijo enfermo es una de las cosas más tristes que pueda suceder. Mi mensaje es que hay ser valientes, luchar y poner siempre todo de nuestra parte como mamás, como personas. Cuando una es mamá te toca seguir y esforzarte siempre un montón por darles el mejor ejemplo a tus hijos. Les diría que mucha fuerza, que lo están haciendo muy bien, porque a veces nadie te lo dice y es un trabajo fuerte el que se hace, pero que tampoco se olviden de ellas mismas como mujeres, es importante no olvidarnos de nuestros sueños, de las cosas que queremos hacer para que eventualmente siempre haya un equilibrio en ser mamá y mujer.

Dato:

Llámame mamá tendrá funciones los días 6, 7, 8 y 9 de mayo a las 9: 00 p. m. Las entradas se puede adquirir a través de la plataforma Joinnus-

