EEG: Alejandra Baigorria llora tras tener que regresar a los Combatientes

¡Indignada! Alejandra Baigorria vivió un incómodo momento al tener que volver al equipo que la vio nacer en la competencia: Los combatientes.

La decisión sobre el futuro de la popular ‘Gringa de Gamarra’ en Esto es guerra estaba en las manos de Yaco Eskenazi, quien tuvo que elegir entre ella y Melissa Loza. Tras unos minutos de incertidumbre, el también conocido como ‘Capitán histórico’, optó por la afamada ‘Diosa’.

De ese modo, Melissa Loza se quedó en el equipo de los Guerreros y Alejandra Baigorria se vio obligada a regresar a los Combatientes y con gran indignación aseguró sentirse traicionada.

“No quiero que malinterpreten mis lágrimas, sino quiero explicar porqué (está llorando). No es que yo no quiera estar en los Combatientes, no quiero que sientan eso, al contrario, ahora voy a hacer una promesa como la hice antes”, sostuvo la empresaria entre lágrimas.

“Quiero decirles que me duele que yo levanté la copa de los Guerreros la última vez y le prometí, en ese entonces al capitán que yo iba a ganar esa copa (...) Obviamente, me siento así porque siento que di algo muy importante para ellos ”, agregó.

Además, Baigorria aseguró que, pese a haber atravesado por una enfermedad, pondrá todo de su parte para lograr el punto de la victoria al lado de los combatientes, sin embargo, reveló sentirse dolida.

“Me voy con el corazón dolido, yo sí amo a los guerreros, levanté la copa con ellos, pero ahora me toca luchar con los combatientes”, finalizó.

