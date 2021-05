Ángel López a ‘Kurt Cobain’ de Yo soy: Eres un monstruo en el escenario

Stephan, el joven que caracteriza a Kurt Cobain en Yo soy, volvió a presentarse en el programa para relucir su talento al ritmo de “Breed”, uno de los temas más representativos de “Nirvana”. A diferencia de anteriores ocasiones, esta vez el participante convenció al jurado y logró salvarse de la eliminación.

“Así se pelea”, comentó un emocionado Mauri Stern. Tras ello, Ángel López esbozó una gran sonrisa y destacó que el participante consiguió copiar la esencia del artista original. “Bien, manito, qué excelente, eres un monstruo (en el escenario), eres una bestia en esto. Hay cosas que haces vocalmente que me transportan a lo que es Kurt Cobain. Él decía: ‘No me importa si me entienden o no, pero lo canté’”, indicó.

Asimismo, el intérprete de “A puro dolor” felicitó al competidor de Yo soy porque esta vez sí investigó qué significa la letra de la canción para poder realizar una mejor interpretación. “Es bien importante que tu proyectes eso: la confusión, el conflicto”, precisó.

Por otra parte, Katia Palma también quedó satisfecha con la presentación de ‘Kurt Cobain‘ y le dijo: “Esa es la actitud, estás encontrando al personaje, la ruta para poder captar lo que él nos quería decir”.

Mauri Stern a ‘Kurt Cobain’ de Yo soy: No eres mi favorito

A pesar de los halagos que le ha hecho llegar al participante, Mauri Stern aseguró que el imitador de Kurt Cobatin no es su favorito de Yo soy temporada 30. El productor recalcó ello tras escuchar al joven artista interpretar “All apologies”.

“Sí te tengo cariño, pero no vayas a pensar que eres mi favorito, es muy diferente. No vayas a confundir que me guste tu potencial o el nivel del artista que puedas llegar a ser. No creas que eres mi favorito”, aseveró.

