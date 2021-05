Yo soy Chile: ‘Mercedes Sosa’ conmueve al jurado con “Alfonsina y el mar”

El imitador de Mercedes Sosa participó de una nueva gala en Yo soy Chile, donde conmovió a todos con su interpretación del tema “Alfonsina y el mar”. Al término de la presentación, el jurado calificador felicitó a Mario Gonzabarg, quien le dedicó la canción a su madre, por haber demostrado una gran conexión emocional en el escenario.

Antonio Vodanovic destacó el manejo vocal del participante, aunque lo criticó porque considera que este aún no ha logrado copiar totalmente la mirada de la artista original. “Las frases fluyen, la mirada no la encuentro todavía (es mi única crítica). Creo que la cadencia, la armonía y el sentimiento están, pero podríamos mejorar la comunicación... Podrías intentar conectarte más con la audiencia”, señaló.

Sin embargo, Cristián Riquelme y Myriam Hernández, los otros dos integrantes del jurado, si lograron conectar, lo cual quedó reflejado en los elogios que extendieron hacia el doble de Mercedes Sosa en el programa de Chilevisión.

“Una linda canción, muy triste y con una carga poderosa... Me gustó la intensidad. A mí me gusta Mercedes Sosa y encuentro que tú lo haces fantástico. Felicidades”, comentó el actor. “Fue bonito escucharla... A mí me gustó mucho cómo la interpretó, con la placidez, con la melancolía, con la pena de lo que significa lo que está diciendo. Muy bien”, precisó la intérprete de “El hombre que yo amo”.

Cabe precisar que en esta gala de Yo soy Chile, ’Mercedes Sosa’ superó al imitador de Alejandro Sanz y consiguió avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

