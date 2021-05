Yo soy: ‘Bon Jovi’ y ‘Alejandro Fernández’ son eliminados de competencia

Una noche de infarto se vivió en esta gala de Yo soy, donde dos participantes tuvieron que decirle adiós a la competencia.

No cabe duda de que cada día los concursantes deben subir de nivel a pasos agigantados para poder consagrarse como el mejor imitador de la temporada 30. Si embargo, en esta oportunidad ‘Jon Bon Jovi’ y ‘Alejandro Fernández’, pese a que demostraron un gran crecimiento en sus imitaciones, fueron eliminados del programa.

El imitador del vocalista de la banda Bon Jovi interpretó el tema “Born to be my baby”, con el cual consiguió buenos comentarios del jurado. Del mismo modo, Daniel Ávila, quien encarna al cantante mexicano, se lució con “A pesar de todo”.

Al llegar el momento de la eliminación, los miembros del jurado destacaron el crecimiento de los participantes, se lamentaron que tenían que separar a dos de la competencia.

“Una noche divida entre nosotros pero así es. Unos pensamos que hay más crecimiento, otros pensamos que no y ahí es cuando los pequeños detalles debaten una decisión que es de los cuatro en una democracia. Yo nunca bajaría la guardia porque los artistas que veo esta noche se ve que trabajan y que tienen ilusión, que han superado los retos que les hemos puesto ”, dijo Mauri Stern.

“ Qué daría yo porque esta noche fuera una noche de sentencia y no una de eliminación, porque creo y considero que tienen grandes talentos. Con gran respeto se los digo, me duele en el alma porque la verdad es que no fue una decisión unánime, pero tenemos una democracia y tenemos que estar todos de acuerdo. En base a eso, nosotros hemos tomado esta decisión”, expresó Ángel López.

