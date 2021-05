Naysha sobre la música fusión: “Esperemos que las grandes entidades nos apoyen”

Naysha, conocida por su participación en la clausura de los Juegos Panamericanos de 2019, en la que tocó el charango, habló sobre la importancia de rescatar la esencia de la música peruana, más aún en estos tiempos de crisis.

La cantante acaba de lanzar su más reciente tema “Aitanaji”, que significa “ya basta” en asháninka y que está inspirado en la importancia del planeta tierra. En conversación con La República, la artista contó sus proyectos, cómo enfrenta la pandemia, su gran compromiso con la música peruana y más.

-¿Cómo nació la idea de la canción “Aitanaji”?

Antes de la pandemia, yo me mudé a Mazamari, distrito donde viví por años antes de ir a Lima a estudiar. Regresé a la selva central de Perú, ya te imaginarás lo bello que es, podía salir muy pocas veces por la cuarentena y eso hizo que apreciara un poco más lo que estaba a mi alrededor. Fue un remezón para todos a nivel mundial, me conmovió mucho y a eso se sumó que pudiera conocer un poco más a la cultura asháninka, uno de los pueblos originarios de Perú y Brasil. Me empapé de todo eso y así nació ‘Aitanaji’, de esa necesidad de la tierra y ese llamado hacia los seres humanos que estamos de pasadita para que la respetemos un poquito más todos los día s.

-¿Qué tan importante es dar a conocer nuestra cultura, en este caso, a través de la música?

Las artes siempre son un medio increíble de expresión para dar mensajes, mover masas. A lo largo de los años, muchos artistas lo han hecho y todos podemos sumar a eso, en las distintas áreas, como el teatro y la danza, expresamos lo que cada uno siente. Al final del día, somos ciudadanos y tenemos que estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor.

-¿Cómo has sobrellevado la pandemia?

A mí me tocó cuando ya había decidido mudarme a la selva con mi familia, ya que por un tiempo quería reconectarme con esta parte de mi vida. Me mudé y ahí mismo empezó todo (la pandemia), fue un golpe durísimo porque tenía planes con mi videoclip, se cancelaron conciertos y todo se cayó, pero creo que, como muchos de los que estamos en las artes, encontramos una especie de empuje. La pandemia me obligó a hacer algo que para mí aún era muy lejano, como producir mi propia música, arreglos musicales, dirigir a los músicos, que a pesar de la distancia lo puedo hacer. Ha sido una locura para mí porque sufrí en el proceso. Mi nuevo disco ya se viene y a eso se suma una experiencia bellísima de dictar clases de música de manera online.

-¿Estas circunstancias te han impulsado a seguir con tu carrera?

Tal cual, lo he visto en muchos colegas, me he inspirado en ellos. He visto a mis padres en situaciones complicadísimas para salir adelante y eso de alguna forma estaba en mi mente, el no parar. Creo que todos los que estamos en esto, lo hacemos por amor a la música para que siga acompañando a la gente y no muera. Queremos que el folclore, en este caso la fusión, siga sonando con esa pasión.

-Siempre se ha habla de la poca difusión y limitado apoyo de la música de nuestro país.

Es un tema bien complejo y una realidad que la vivo. Creo que estamos en un periodo un poco diferente porque todo parte de quiénes la realizan. Veo a muchos artistas jóvenes que están haciendo más fusión o tradicional y creo que eso hará que con el tiempo empiece a cambiar un poco y que el público también esté preparado. Es un camino largo y difícil para los que asumimos, ya que lo hacemos con mucha pasión. La música es el alma de todo proyecto, no hay que ver la difusión con miedo, sino como algo que parte del trabajo. Va a tomar tiempo, estamos luchando para que cambie, esperemos que las entidades y el Estado nos apoyen. En Argentina, Chile, México y España respetan a los artistas y siempre están haciendo gestiones para que no muera la identidad. La gran responsabilidad está en nosotros.

-El charango se ha convertido en tu fiel compañero

El charango ha estado en casa desde que tengo 9 años, mi papá me lo mostró. El charango siempre ha estado a mi costado porque siempre lo sentí como un aliado para que sepan de dónde vengo.

