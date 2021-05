María Grazia Polanco responde críticas por salir en TV tras perder a su papá

María Grazia Polanco se encuentra pasando por un difícil momento tras el fallecimiento de su padre debido al coronavirus; no obstante, dicha situación no ha frenado su participación en El artista del año. La artista utilizó sus redes para defenderse de quienes la critican por aparecer en TV durante su duelo.

La salsera aseguró que la decisión de formar parte del elenco de Gisela Valcárcel no opaca su dolor por la temprana pérdida de su familiar.

“El hecho de que no me grabe llorando y con la cara lavada no significa que no esté sufriendo. El hecho de salir en vivo ayer no significa que no estoy respetando el luto. Salí en vivo y di todo lo que pude. Me paré y sonreí para mi papá, porque si tuve fuerzas para hacerlo, fue por él”, escribió en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, se refirió a sus detractores: “A los que me juzgan, no saben lo que siento en el corazón. Mi papá vivirá siempre en mí y estaba orgulloso. No voy a fallarle y haré que se sienta aún más orgulloso en el cielo”.

María Grazia Polanco se defendió de críticas

Luego de su primera participación en El artista del año, María Grazia Polanco conversó con medios de prensa y aseguró que su número estuvo inspirado en su padre, a quien también le dedicó su trabajo en el programa.

“Mi papá es mi fuerza. Sé que desde el cielo me está viendo cumplir mis sueños, de hecho, este baile se lo dedicó a él , así como todos los que haga. Pero como dicen por ahí, el show debe continuar”, aseguró.

María Grazia Polanco

María Grazia Polanco se despidió de su padre con un sentido mensaje

María Grazia Polanco sufrió la pérdida de su padre a causa de la COVID-19, por lo que decidió dedicarle una conmovedora publicación a través de sus redes sociales. La cantante también compartió una fotografía de su familiar.

“Hasta siempre, papi. Te amo, pude decírtelo, te amo y te amaré siempre, me quedaré con los mejores momentos. Aceptó la voluntad de Dios. Y pronto estaremos juntos riéndonos y viviendo en amor”, escribió la integrante de la orquesta Bembé en Instagram.

María Grazia Polanco

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.