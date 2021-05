Leslie Shaw habla de su ausencia en la música: “Uno como artista se frustra”

La cantante Leslie Shaw hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde habló por primera vez sobre su larga ausencia en la música.

Recordemos que su último tema fue “Estoy soltera”, una colaboración con Thalía y Farina, que se estrenó en julio del 2020. Desde ese entonces, la intérprete no ha regresado con nuevo material a la industria musical.

Leslie Shaw reveló que tuvo que atravesar por varios problemas , que la llevaron a alejarse de los escenarios. Aseguró que ahora se encuentra preparada respecto a temas legales sobre los derechos de autor.

“Han ocurrido muchas cosas en mi vida y en mi carrera que han hecho que no pueda sacar música, pero las cosas pasan por algo. He estado tranquila porque sabía que iba a llegar este momento. Ha sido una prueba para mí como artista”, expresó la cantante.

“Me informado mucho más sobre todos los derechos que tenemos los artistas y compositores. He registrado todas mis canciones y composiciones, me he instruido”, agregó.

Considera que esos obstáculos le enseñaron a valorar más su carrera artística. “Son cosas que ocurren en el camino que te ponen trabas. Uno como artista también se frustra. Sin conciertos, estando en otro país, sola, no ha sido nada fácil... Ha sido un proceso que me ha tenido que pasar para aprender a valorar aún más mi música, aprender a hacerme respetar, a informarme más antes de firmar contratos, a desconfiar más de las personas”, sostuvo.

La cantante se mostró feliz al afirmar que logró superar la difícil etapa. “Ya está todo solucionado. Ahora soy diferente, he crecido, he madurado, tengo muchos sentimientos encontrados... Hay muchas personas que me han fallado, pero gracias a esa gente he sido más fuerte ”, finalizó.

Leslie Shaw anunció el estreno de dos nuevos temas titulados: “La culpa”, que se lanzará el 7 de mayo, y “Sola soltera” para el 21 de mayo.

