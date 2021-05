Julián Zucchi se sometió a la vasectomía: “No hay dolor, estoy muy bien”

Julián Zucchi comunicó en redes sociales que fue sometido a una vasectomía este lunes 3 de abril. El artista de origen argentino compartió detalles de la operación y registró su paso por el centro médico junto a Yiddá Eslava.

“Les seguiremos contando cómo va todo”, expresó la ex chica reality a través de Instagram mientras se trasladaban a la clínica donde sería intervenido el padre de sus dos hijos.

Por su parte, el también actor se mostró muy tranquilo minutos antes del procedimiento: “Hemos llegado. Estamos aquí esperando a que me llamen para ingresar al consultorio”.

Luego de finalizada la vasectomía, Julián Zucchi informó a sus seguidores que se encontraba bien y aseguró que en los próximos días difundirá un video aclarando dudas sobre la mencionada cirugía.

“Tengo que hacer reposo hasta mañana. Ya se me fue la anestesia y no hay dolor. Queda una sensación ahí, pero muy bien. Ahora con los medicamentos se me va a pasar. Todo bien la verdad, después voy a hacer el video explicando mejor cómo fue, el procedimiento con el doctor, ya que hay tanta desinformación sobre el tema”.

Horas después, reflexionó sobre la planificación familiar y la responsabilidad que siente hacia sus dos herederos junto a Yiddá Eslava. “Nosotros tendríamos ocho millones de hijos, nos encantan pero los amamos tanto que les queremos dar tiempo y dedicación. Además los dos trabajamos, entonces nos parecería injusto tener un montón de hijos a quienes no les prestaríamos atención. Es recomendable para estos casos”.

Días antes de ser intervenido, el actor comunicó a sus seguidores las razones que lo llevaron a decidirse por una vasectomía. “Los dos decidimos que, aunque no estemos juntos en el futuro, ninguno de los dos quiere tener más hijos, con los dos que tenemos estamos muy felices”, expresó en su cuenta de Instagram, precisó.

