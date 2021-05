Javier Fuentes-León: “La música ha estado siempre presente”

Javier Fuentes-León (Contracorriente, El elefante desaparecido y pronto Las mejores familias), abrazó desde muy joven la medicina, el cine y la música, al mismo tiempo, aunque sea el séptimo arte donde más se le ha reconocido.

Esta semana, el cineasta sorprendió estrenándose como músico y cantante con ‘Awful’, su primer sencillo del álbum Altivo Way. “La música ha sido una pasión más al mismo nivel que el cine. Lo que pasa es que, claro, yo me he demorado en llegar al arte en cierta manera.

Estudié medicina en el Perú, en la Cayetano Heredia, me gradué como médico cuando ya había tomado la decisión de irme a estudiar cine y me enfoqué mucho en eso. Felizmente he podido hacer todo lo que quería”, cuenta Fuentes-León, quien ha trabajado en producciones para Netflix como la primera temporada de ‘Distrito salvaje’.

“Me he sentido muy bien, pero la música estaba allí siempre. Recuerdo que cuando me gradué, trabajé en una serie para Telemundo y con mi primer sueldo y mis primeros ahorros me compré una guitarra con la que empecé, de manera un poco autodidacta, a buscar canciones que me gustaban, ver cómo eran la notas”.

Left Avenue Joiners (anagrama de su nombre) es el nombre de su agrupación donde se ha unido a Manolo Barrios (Mar de Copas) y Rafo Arbulú (ganador del Grammy), quienes le han aconsejado que no aprenda música. “Voy descubriendo sonidos con la guitarra que no necesariamente son acordes típicos. Me han dicho: ‘Mejor no aprendas, porque tus canciones tienen cosas como inesperadas’”.

Fuentes-León asegura que desde el 2003 viene componiendo temas, que fácil le permitirían publicar hasta cinco álbumes. Además de su reciente cinta Las mejores familias (estrenada en festivales de Corea del Sur y Miami), espera presentar un musical rock. “Me interesa mezclar el cine o el teatro con la música. Un proyecto con la historia de un romance de una zurda y un diestro, un poco a lo Romeo y Julieta aunque no tan trágico. Me voy a agarrar de un tema como la discriminación para hablar de muchos temas. Es un proyecto ambicioso, obviamente tengo que ver si lo hago en teatro o cine, donde voy a mezclar mis dos pasiones”.

Las mejores familias

Mientras ‘Awful’ se escucha en las diversas plataformas, espera lanzar un single por mes y si es posible con su respectivo videoclip. “La idea es poder mantenernos a través de las redes, que es la forma como la gente escucha música hoy. Desgraciadamente en las radios no apoyan al rock peruano, lo que es una gran pena. Y como yo vivo entre Perú y Los Ángeles, me interesa que pegue aquí, y ojalá trate de llegar a público de todo el mundo, y para eso las redes son vitales”.

Sobre su película Mejores familias señaló que le interesa que se vea en Perú. “Porque es una sátira donde el foco está puesto en nuestros prejuicios, divisiones, el clasismo, el racismo y la homofobia, pero a través del humor. Entonces, creo que es una película social, donde se cuestionan muchas cosas, pero sin poner a alguien como el villano, sino tratando de mostrar la humanidad a través de una comedia. Me causa mucha curiosidad cómo la gente va a reaccionar a la película sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Desgraciadamente, los cines están cerrados y no hay mucha luz de que los vayan a abrir pronto. Ojalá la cosa pueda mejorar en algo, pero vamos a ver cómo va. Obviamente está la posibilidad de que vendamos la película a Netflix o a Amazon, pero me encantaría que antes se vea en pantalla grande en Perú”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.