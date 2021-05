Erika Buenfil denuncia intento de extorsión: “Me espanté mucho”

Erika Buenfil atravesó un momento de angustia al ser víctima de un intento de extorsión telefónica. A través de sus redes sociales, la actriz conocida como la ‘Reina del TikTok’, denunció que unos sujetos la llamaron y le hicieron creer que estaban afuera de su domicilio.

Asimismo, contó que frente a esa situación, atinó a escribir en su cuenta de Twitter para recibir ayuda.

“Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara. En ese momento, estaba teniendo una discusión telefónica. Me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa y que, en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle. Me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible”, relató.

“ En ese momento, no quise ni asomar la cara, no sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago este pedido de ayuda, simplemente para saber. Se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente, contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien”, agregó.

Asimismo, mencionó que luego de compartir su mensaje fue auxiliada inmediatamente por el relacionista público Víctor Khun, quien fue a visitarla para asegurarse de que se encontraba bien.

“Gordito lindo, gracias por venir a ayudarme como siempre. Ya está todo bien, gracias a todos los que me ayudaron, gracias a los que me respondieron, no quiero dar nombres, pero gracias de verdad, estamos bien”, agradeció en un video donde aparece acompañada de Khun.

