Yola Polastry fue vacunada contra la COVID-19: “No duele nada”

Yola Polastry utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que finalmente pudo ser beneficiada con la ansiada vacuna contra la COVID-19.

La artista de 71 años ya había informado hace un mes en Twitter que iba a recibir el 1 de mayo la primera dosis de la vacuna. “Gracias twitteros lindos, ya salí en lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado 1 año 2 meses”, había escrito la cantante.

Tras ser vacunada, la ex conductora de televisión no dudo en compartir con su público el preciso momento en que le aplicaron la inyección. Añadió en su publicación que no presentó síntomas posteriores. “Tranquila, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele nada, normal, no duele ni cuando te la ponen”, señaló la intérprete de “El telefonito”.

Momento en que Yola Polastri es vacunada. Foto: captura.

La artista es una de las que ha criticado abiertamente en más de una oportunidad el proceso de vacunación en Perú. En un momento incluso indicó que quería comprar la vacuna por su cuenta. Artistas como Pedro Suarez-Vertiz secundaron su petición.

“¿Y cuando tocará mi vacuna? ¿Si así se demoran conmigo, como será con todos los peruanos que tienen que vacunar? Santo Cielo, santo Dios ilumina al pueblo peruano y que el presidente interino compre vacunas para todos y no solo para los abuelitos. ¡No queremos mas muertes!”, había indicado la artista en Twitter poco antes de darse cuenta que ya habían agendado su fecha de inoculación.

