Yo soy, grandes batallas: ‘Adele’ y Susan Prieto fueron eliminadas del show

Una nueva edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos se llevó cabo este sábado 1 de mayo, en la que Michelle Soifer debutó como nuevo jurado del programa.

En la mencionada gala, una dupla le dijo adiós a la competencia. ‘Adele’ y Susan Prieto no lograron el favoritismo del público y fueron eliminadas tras interpretar “Seft fire to the rain”.

Las artistas batallaron contra Amy Gutiérrez y ‘Yuri’, quienes entonaron sobre el escenario una versión de “El triste”. Su performance se llevó los aplausos del jurado.

En esta edición también se presentaron ‘Makuko Gallardo’ y Ana Kholer, quienes interpretaron un mix de “Me emborracho por tu amor” y “Cervecero”.

Ellos se enfrentaron a ‘Vicente Fernández’ y Gaby Zambrano, quienes ganaron la batalla luego de cantar “Popurrí”.

Ángel López recuerda a ex-Menudo fallecido

El jurado de Yo soy y amigo del fallecido Ray Reyes, exintegrante de Menudo, le dedicó unas emotivas palabras tras enterarse de su fallecimiento.

“No quiero ponerme muy emocional porque me afecta, porque lo considero un amigo, un hermano, un colega. Logré mi sueño de conocerlo. Desde niño quise ser parte de ese gran grupo que se llama Menudo. Anoche, lamentablemente, se nos ha ido una de las estrellas más impresionantes de ese grupo. Lo considero un amigo. Siempre lo amaré”, expresó Ángel López, quien se quebró al recordarlo.

