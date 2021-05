Tula Rodríguez tuvo dura crítica para Luana Barrón por olvidar coreografía

Tula Rodríguez y Luana Barrón protagonizaron un tenso momento durante la reciente edición de Esto es guerra. La figura de En boca de todos no tuvo ningún reparo en criticar la falta de compromiso de la influencer al pararse en el escenario sin aprenderse la coreografía.

Todo inició en la secuencia ‘Tiktokers, los rivales’, cuando la modelo Luana Barrón y su dupla Briana Zuñiga salieron a la pista de baile para demostrar sus mejores pasos al ritmo de la canción “Ay qué bueno”; sin embargo, la modelo se paralizó en plena coreografía.

Pese a los intentos de Luana Barrón para que se repita la música, la producción le negó el pedido y generó que la tiktoker no gane el comodín que le habría permitido evitar el enfrentamiento con un futuro retador.

Ante esta situación, la jurado Tula Rodríguez no pudo evitar su molestia y pidió la palabra para dirigirse a la competidora. “La verdad, Luana, te voy a decir algo. Es una vergüenza que estés aquí y que no tengas la coreografía lista. De verdad te lo digo, mi amor. Eres una chica muy linda, muy talentosa, pero para estar aquí tienes que ensayar. Esto no es para jugar. Todos quisieran tu puesto, así que este puesto no te lo puede regalar nadie”, sentenció.

Al finalizar el programa, Briana Zuñiga también se pronunció por el incidente a través de sus redes sociales. “No sé qué decirles, me siento triste, molesta, porque ustedes saben que yo siempre doy todo de mí en cada presentación, para el comodín, para cuando me retan y esta vez no ha sido así”, comentó.

