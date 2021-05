Nicola Porcella y Miguel Vergara debutaron juntos en El show de los sábados

Luego de postergarse por “fallas técnicas”, el programa digital de Nicola Porcella se estrenó este sábado 1 de mayo en el Día del trabajo. El exchico reality tuvo como compañero al actor Miguel Vergara, recordado por su papel en las películas de Asu mare.

A través de sus redes sociales, el exconductor de Todo por amor celebró su debut en El show de los sábados, nombre del espacio digital.

Con un mensaje en Instagram, expresó su felicidad por esta nueva oportunidad en su carrera profesional. Así también, se mostró agradecido por tener a un colega con mucho talento artístico.

“ Estoy feliz de compartir este proyecto contigo, hermano . Hoy comienza este nuevo reto que es divertir a todos semana a semana en sus hogares”, escribió Nicola Porcella.

Por su parte, Vergara también compartió su alegría por ser parte del proyecto al lado del modelo. “Quiero agradecer a papito Dios, a Nicola Porcella y a nuestro productor por la oportunidad brindada”, agregó.

Mensaje de Nicola en redes sociales. Foto: captura/Instagram

Nicola Porcella decide no viajar a México

A raíz de la delicada situación en que se encontraba su padre, quien se contagió de la COVID-19, el exchico reality tomó la decisión de quedarse en Perú.

“Está complicado. Ya no quiero volver a pasar lo que pasó con mi papá. Me imagino que si les pasa algo a mi mamá, a mi hermano o algún familiar y yo estoy lejos, la verdad es que no. He decidido quedarme”, dijo en declaraciones a América Espectáculos.

