Milett Figueroa cantó y bailó “La negra tiene tumbao” en El artista del año

Milett Figueroa decidió tomar las recomendaciones del jurado en su primera presentación en El artista del año, y, esta vez, la modelo sorprendió con una nueva versión de la canción “La negra tiene tumbao”, tema original de Celia Cruz.

Al culminar su actuación, Milett Figueroa recibió las devoluciones de los miembros del jurado y Tilsa Lozano tuvo una contundente opinión con respecto a la participante.

“Voy a decir la verdad, no me gustó. Estuviste más sexy, sí, te sentí un poco más segura, sí, hubo más baile, sí. Pero creo que la canción de Celia Cruz te quedó demasiado grande, no me gustó”, sentenció.

Ante lo dicho por la modelo, Santi Lesmes se mostró en desacuerdo y destacó una mejora en la performance. “Para nada, lo primero que quiero dejar claro es que para el que no lo sepa, esta canción es muy complicada, y tener la energía y el arte cubano que tenía Celia Cruz no se puede comparar. He visto una versión distinta que ha hecho Milett, ha querido darle un poquito de personalidad. De la semana pasada a esta, ha mejorado un montón, ha creado show y yo creo que semana a semana va seguir creciendo. No estoy de acuerdo”, señaló.

Por su parte, Denisse Dibós se mostró de acuerdo con su compañero en la mesa de jurados. “Es cierto que igualar a Celia Cruz con esta canción es casi imposible, pero lo que ha hecho Milett es muy válido, ha hecho su propia versión, muy original, completamente distinto, yo no quería ver a Celia Cruz en ese momento, quiero concentrarme en ella”, comentó.

