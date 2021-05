Maluma sorprendió a sus fans comparando una foto del pasado con una actual

El intérprete de la canción “Hawái”, Maluma, sorprendió con una fotografía de joven, y la comparó con una actual. El post donde bromea sobre su aspecto antes de volverse conocido mundialmente cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ a un día de haberlo publicado en su cuenta de Instagram.

Maluma acompañó la descripción de su publicación con varios emoticones con caras sonrientes: “Si no me quisiste así, no me busques ahora”. Asimismo, en su primera foto se luce muy joven, tenía contextura delgada y llevaba lentes de aviador. En la segunda, luce varios tatuajes, presenta barba y cuerpo tonificado.

El cantante sorprendió a sus seguidores en uno de sus últimos post. Foto: Instagram.

Lo que publica el cantante colombiano no pasa desapercibido, pues tiene 58 millones de seguidores. Ellos no dudaron en reaccionar a la foto. “Así te conocí. Siempre lindo”, “Siempre soñé con hacer un post así, pero creo que ya se me hizo tarde”, “Wow qué tal cambio”, fueron algunos de los mensajes.

Maluma opina sobre la protesta tributaria en Colombia

El joven cantante dio su opinión sobre lo que sucede en Colombia y no es ajeno a las protestas por la reforma tributaria. Maluma pidió a los protestantes que sean más pacíficos. La descripción de la publicación detalla: “Me duele lo que pasa en mi país y quise dejarles este mensaje”. También, en parte del video expresó: “Me duele mucho así no esté allá, porque de una manera directa le afecta a mi familia y a mí”.