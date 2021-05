‘La Uchulú’ celebra que su mamá la vio en TV: “El amor de mi vida mirándome”

El último sábado 1 de mayo ‘La Uchulú' reapareció en El reventonazo de la Chola y El artista del año, donde demostró su talento en el baile y actuación. Junto a la Chola Chabuca y Gisela Valcárcel, participó de divertidas secuencias a lado de los artistas.

A través de sus redes sociales, el carismático personaje compartió historias de sus seguidores, quienes sintonizaban América TV para poder verla. En una de sus publicaciones mostró a su madre, quien festejaba su aparición en la pantalla chica.

“ El amor de mi vida mirándome, mamita hermosa te amo”, escribió expresando su alegría porque su familia apreciaba su performance.

‘La Uchulú’ se ganó el cariño de propios y extraños tras hacerse viral su coreografía de “No sé”, tema que interpreta Explosión de Iquitos, en Tiktok.

Tras esto, fue invitada a muchos programas de televisión. América TV la recibió como una artista, presentándola en cada espacio como tal.

‘La Uchulú’ sobre su éxito

En declaraciones a los medios, Esaú Reátegui (nombre real del artista), habló de su personaje ‘La Uchulú' y la popularidad que viene gozando gracias a su talento para el baile y la comicidad.

“Lo he tomado de una manera normal, súper chévere. Aún no siento la pegada tan fuerte del público porque no he tenido presentaciones ni shows para saber realmente el impacto de cuánto puedo jalar en un lugar”, dijo.

“Tampoco quiero que todo esto me aloque porque no quiero perder mi esencia y la gente vea que me vuelvo creída, eso no va conmigo”, agregó.

